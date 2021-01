Governo: Tajani, ‘non ci saranno soccorsi azzurri’ (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Il centrodestra è unito. Ma una cosa è certa: non faremo da stampella a nessuno, non ci saranno soccorsi azzurri, azzurrini e di altra tinta, né potremmo mai sostenere governi con forze di sinistra. Poi deciderà il capo dello Stato. Se si dovesse andare al voto, noi siamo pronti. E lavoreremo sempre insieme a tutto il centrodestra”. Lo dice Antonio Tajani al ‘Mattino’ parlando della crisi di Governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Il centrodestra è unito. Ma una cosa è certa: non faremo da stampella a nessuno, non ciazzurri, azzurrini e di altra tinta, né potremmo mai sostenere governi con forze di sinistra. Poi deciderà il capo dello Stato. Se si dovesse andare al voto, noi siamo pronti. E lavoreremo sempre insieme a tutto il centrodestra”. Lo dice Antonioal ‘Mattino’ parlando della crisi di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Governo, Tajani: «Se e quando cadrà, il centrodestra sarà pronto»

“Le polemiche interne alla maggioranza sono questioni che in questo momento non ci riguardano”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, risponde alle domande ...

