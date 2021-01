Governo, Crimi “Paese non può permettersi cambio Esecutivo” (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Deve prevalere il senso di responsabilità in tutti perchè qui non è in gioco la poltrona, ma il destino del Paese. Noi riteniamo che la nostra delegazione ha lavorato benissimo e ha ancora tanto da poter dare. Mettere in campo una nuova squadra di Governo oggi significa ripartire e rallentare l'azione politica, una cosa che il Paese non può permettersi. Dobbiamo fare attenzione quando parliamo di rimpasto”. Così Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di Newsmediaset. Poi sul futuro dell'Italia, aggiunge: “Monitoreremo e metteremo in campo qualsiasi strumento perchè bisogna evitare sprechi. In futuro immagino un Paese green nel quale ci siano meno emissioni tossiche, in cui ci sia un utilizzo intelligente dell'energia, un Paese ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Deve prevalere il senso di responsabilità in tutti perchè qui non è in gioco la poltrona, ma il destino del. Noi riteniamo che la nostra delegazione ha lavorato benissimo e ha ancora tanto da poter dare. Mettere in campo una nuova squadra dioggi significa ripartire e rallentare l'azione politica, una cosa che ilnon può. Dobbiamo fare attenzione quando parliamo di rimpasto”. Così Vito, capo politico del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di Newsmediaset. Poi sul futuro dell'Italia, aggiunge: “Monitoreremo e metteremo in campo qualsiasi strumento perchè bisogna evitare sprechi. In futuro immagino ungreen nel quale ci siano meno emissioni tossiche, in cui ci sia un utilizzo intelligente dell'energia, un...

Ancora forti tensioni nell'esecutivo. Continua l'affondo di Italia Viva. Questa mattina - dalle pagine de 'Il Messaggero'- il ministro Bellanova avverte: "Inutile che mi convochiate se il piano relati ...

