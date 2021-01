Governo, Conte “Lavoro per rafforzare coesione e solidità squadra” (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sto lavorando anche a rafforzare la coesione delle forze di maggioranza e la solidità della squadra di Governo. Senza queste premesse diventa arduo perseguire obiettivi che richiedono piena dedizione e acuta lungimiranza. E non consentono distrazioni, per rispetto dei cittadini e del momento che stiamo vivendo”. Così, in un post su Facebook, il premier Giuseppe Conte. “In questi giorni sto ricevendo molti inviti, anche autorevoli, a essere ‘pazientè. Ma io non sono affatto paziente. Al contrario. Sono impaziente. Perchè il Paese sta soffrendo e abbiamo una chance storica di poterlo rilanciare e ricostruire ancora migliore di prima. Abbiamo così tanti problemi da risolvere e così tante soluzioni da offrire, soluzioni a cui hanno contribuito tutte le forze di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sto lavorando anche aladelle forze di maggioranza e ladelladi. Senza queste premesse diventa arduo perseguire obiettivi che richiedono piena dedizione e acuta lungimiranza. E non consentono distrazioni, per rispetto dei cittadini e del momento che stiamo vivendo”. Così, in un post su Facebook, il premier Giuseppe. “In questi giorni sto ricevendo molti inviti, anche autorevoli, a essere ‘pazientè. Ma io non sono affatto paziente. Al contrario. Sono impaziente. Perchè il Paese sta soffrendo e abbiamo una chance storica di poterlo rilanciare e ricostruire ancora migliore di prima. Abbiamo così tanti problemi da risolvere e così tante soluzioni da offrire, soluzioni a cui hanno contribuito tutte le forze di ...

