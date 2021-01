Golf, Tournament of Champions 2021: Harris English al comando dopo il secondo giro (Di sabato 9 gennaio 2021) Harris English comanda la classifica provvisoria dopo il secondo giro al Sentry Tournament of Champions, torneo valevole per il PGA Tour 2021 in corso di svolgimento sul percorso del Plantation Course a Kapalua, nell’isola di Maui alle Hawaii. English, con il punteggio di 132 (65 67, -14), precede Justin Thomas, Ryan Palmer, Daniel Berger e da Collin Morikawa (134, -12). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021)comanda la classifica provvisoriailal Sentryof, torneo valevole per il PGA Tourin corso di svolgimento sul percorso del Plantation Course a Kapalua, nell’isola di Maui alle Hawaii., con il punteggio di 132 (65 67, -14), precede Justin Thomas, Ryan Palmer, Daniel Berger e da Collin Morikawa (134, -12). SportFace.

