Gli anestesisti: «Le vaccinazioni avranno effetto sulle terapie intensive non prima di giugno» (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli anestesisti lanciano l'allarme: per uno o due mesi le terapie intensive saranno ancora piene. «L'occupazione delle terapie intensive non è mai scesa sotto la soglia di rischio. E quello che sta accadendo in questi giorni l'avevamo previsto. Al momento non c'è infatti da aspettarsi una diminuzione dei ricoveri in area media e, appunto, in rianimazione come accadde a marzo. Questo perché le misure messe in campo sono più morbide rispetto alla prima ondata. Ora è chiaro che le vaccinazioni anti-Covid potranno avere "un effetto" sulle terapie intensive solo tra 5-6 mesi, non prima di giugno. Quindi non illudiamoci». Lo afferma all'Adnkronos Salute Alessandro ...

