Giulia Salemi | urla fuori dalla casa e Pierpaolo Pretelli in crisi per Alessio Tommaso Zorzi all’amica | «Hai preso il GFVip per Tinder»

Incomprensioni dentro la casa del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due si sarebbe intromesso un misterioso Alessio e Tommaso Zorzi ha commentato rivolgendosi all'amica in crisi: «Hai scambiato il GF per Tinder». Tutto è cominciato a causa di alcune voci sul conto dell'influencer. Gli inquilini della casa più spiata d'Italia hanno sentito delle urla fuori dalla casa e il nome di un certo Alessio spacciato come fidanzato di Giulia. Pierpaolo, che ha iniziato una storia d'amore con la ragazza, ha cominciato a farsi delle domande.

