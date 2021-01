Giulia De Lellis, nuovo tatuaggio: ‘Mia mamma inc****a’, lo ha appena mostrato (Di sabato 9 gennaio 2021) Proprio qualche istante fa, Giulia De Lellis ha mostrato al suo pubblico social le immagini del suo nuovo tatuaggio: è strepitoso. Sembrerebbe proprio che questo 2021 stia portando numerose e diverse novità a Giulia De Lellis. Non soltanto perché, molto probabilmente, uscirà il suo primo film, di cui lei sarà protagonista indiscussa, ma anche perché, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 9 gennaio 2021) Proprio qualche istante fa,Dehaal suo pubblico social le immagini del suo: è strepitoso. Sembrerebbe proprio che questo 2021 stia portando numerose e diverse novità aDe. Non soltanto perché, molto probabilmente, uscirà il suo primo film, di cui lei sarà protagonista indiscussa, ma anche perché, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

EltonRichStarr : RT @_Releo: Ragazzi non potete capire, mi ha scritto Giulia De Lellis su instagram, non metto gli screen perché le persone strette a me san… - _Releo : Ragazzi non potete capire, mi ha scritto Giulia De Lellis su instagram, non metto gli screen perché le persone stre… - crostataemily : @Gfvip20202 Conosco solo una Giulia, ed è De Lellis. - veralinapara : Comunque per me Giulia De Lellis, le sorelle Nasti e le sorelle D’Amelio potevamo tranquillamente lasciarcele nel 2020 - Gfvip20202 : @oggi_i @d5b7b173a3554a8 @PowaGirls Ma io pure penso sia riferito a Giulia de lellis -