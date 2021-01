Giulia De Lellis lancia una frecciatina a Damante: “Giovane e voglioso” (Di sabato 9 gennaio 2021) Quando sembrava che fosse davvero tutto passato, ecco che Giulia De Lellis torna a parlare del suo ex fidanzato Andrea Damante, oggi felicemente fidanzato con la Giovane attrice Elisa Visari. L’influencer, anche lei fidanzatissima con Carlo Gussalli Beretta, rampollo della celebre famiglia di armatori, non ha resistito dal lanciare l’ennesima frecciatina (o meglio frecciatona) al deejay veronese. É successo quando per sbaglio, nel fare una storia sul letto mentre guardava un telefilm, ha inquadrato il cagnolino Tommaso – che è anche di Damante, in quanto la coppia lo ha adottato quando stava ancora insieme – mentre si “dava da fare” in un atto di erotismo con un peluche sul letto. Al che Giulia ha commentato candidamente: “In questo non ha preso da me, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 gennaio 2021) Quando sembrava che fosse davvero tutto passato, ecco cheDetorna a parlare del suo ex fidanzato Andrea, oggi felicemente fidanzato con laattrice Elisa Visari. L’influencer, anche lei fidanzatissima con Carlo Gussalli Beretta, rampollo della celebre famiglia di armatori, non ha resistito dalre l’ennesima(o meglio frecciatona) al deejay veronese. É successo quando per sbaglio, nel fare una storia sul letto mentre guardava un telefilm, ha inquadrato il cagnolino Tommaso – che è anche di, in quanto la coppia lo ha adottato quando stava ancora insieme – mentre si “dava da fare” in un atto di erotismo con un peluche sul letto. Al cheha commentato candidamente: “In questo non ha preso da me, ...

LuisaRaspa : @pioveColSole_ Ma anche Giulia ha avuto le sue cose di cui parlare (maltrattata da un fidanzato, bullizzata da picc… - glialtrituttiaf : ditemi che Mario Serpa nelle sue igs si riferiva a Giulia De Lellis ed Andrea Damante VE PREGO. sono pronta allo s… - Novella_2000 : Giulia De Lellis continua a parlare di Damante su Instagram: “No, no e no. Basta dirmi questa cosa!” - blogtivvu : Giulia De Lellis guarda #Bridgerton e lancia una frecciatina ad Andrea Damante – FOTO - fuckumatty : Dovevate rendere famosa me mica Giulia de lellis -