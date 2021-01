Giornale | Se Dio salva la Regina sono gli arabi a salvare un cimelio della storia del football inglese

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 gennaio 2021) Se Diolaglire undel. Scrive Tony Damascelli su Ila proposito del provvidenziale intervento dello sceicco Mansour bin Zayed che versando 800mila sterline, per lui un the al limone, si è aggiudicato la Fa Cup. Ilelenca la lunga serie di cariche ricoperte dallo sceicco e sottolinea come stia cambiando il futuro del calcio in termini economici Il futuro del calcio mondiale segna la fine dei mecenati fatti in casa e la crescita degli investitori d’oriente o americani, tra speculazioni e progetti grandiosi In Italia anche gli investitori stranieri cominciano a trovarsi in difficoltà come nel caso ...