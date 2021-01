Gigio vs Gallo: bandiere contro, unite da un ricordo azzurro (Di sabato 9 gennaio 2021) C'è una data scolpita nel cuore di Donnarumma e Belotti. Incisa, come nel marmo. Ed è la stessa per entrambi: 1 settembre 2016. Al San Nicola di Bari si gioca Italia-Francia in amichevole: 3-1 per i ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) C'è una data scolpita nel cuore di Donnarumma e Belotti. Incisa, come nel marmo. Ed è la stessa per entrambi: 1 settembre 2016. Al San Nicola di Bari si gioca Italia-Francia in amichevole: 3-1 per i ...

sportli26181512 : Donnarumma vs Belotti: bandiere contro unite per sempre dal debutto in azzurro: Donnarumma vs Belotti: bandiere con… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigio Gallo Donnarumma vs Belotti: bandiere contro unite per sempre dal debutto in azzurro La Gazzetta dello Sport