Gigante maschile Adelboden 2021: Ford cade e sviene dopo una botta (VIDEO) (Di sabato 9 gennaio 2021) Tommy Ford non riesce a concludere il secondo slalom Gigante in corso di svolgimento ad Adelboden per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. L'americano è uscito dal tracciato a pochissimi centesimi dal traguardo, scontrandosi in maniera leggera anche con degli addetti a bordo pista. Ford si è capovolto su se stesso ed è stato immediatamente soccorso con la conseguente interruzione della gara: le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore. SportFace.

