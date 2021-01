Giambattista Piranesi, Sognare il sogno impossibile (Di sabato 9 gennaio 2021) “Sognare il sogno impossibile” è la mostra che celebra il terzo centenario della nascita di Giambattista Piranesi, nato a Venezia nel 1720. Ospitata all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma è una delle mostre rimaste nascoste prigioniere del covid nel 2020. Piranesi La mostra racconta le opere del Piranesi, dove , in una geniale sintesi, la creatività si fonde con gli elementi della realtà. L’artista ha raggiunto la massima notorietà soprattutto come incisore ed è stato tra i più grandi nella storia dell’arte grafica. Nel corso del XVIII° secolo ha fatto viaggiare le immaginifiche vedute di Roma e delle sue pittoresche rovine in tutta Europa. La mostra è allestita al primo piano di Palazzo Poli alla Fontana di Trevi fino al 31 gennaio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) “il” è la mostra che celebra il terzo centenario della nascita di, nato a Venezia nel 1720. Ospitata all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma è una delle mostre rimaste nascoste prigioniere del covid nel 2020.La mostra racconta le opere del, dove , in una geniale sintesi, la creatività si fonde con gli elementi della realtà. L’artista ha raggiunto la massima notorietà soprattutto come incisore ed è stato tra i più grandi nella storia dell’arte grafica. Nel corso del XVIII° secolo ha fatto viaggiare le immaginifiche vedute di Roma e delle sue pittoresche rovine in tutta Europa. La mostra è allestita al primo piano di Palazzo Poli alla Fontana di Trevi fino al 31 gennaio ...

“Lei è un appassionato di Piranesi?”. Sono intento a basculare una preziosa lastra calcografica incisa fronte-retro, fissata ? a beneficio dell’osservatore – su una cor ...

