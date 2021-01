GF Vip, caos in casa: “Giulia è fidanzata”. Pierpaolo vuole spiegazioni (Di sabato 9 gennaio 2021) Dal di fuori della casa del GF Vip arrivano urla per avvertire Pierpaolo che la nuova fiamma Giulia Salemi avrebbe già un fidanzato al di fuori del programma. Ecco cos’è successo. Colpo di scena all’interno della casa del GF Vip. Ieri pomeriggio un misterioso hater di Giulia Salemi si è presentato fuori dalla casa di Cinecittà L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 9 gennaio 2021) Dal di fuori delladel GF Vip arrivano urla per avvertireche la nuova fiammaSalemi avrebbe già un fidanzato al di fuori del programma. Ecco cos’è successo. Colpo di scena all’interno delladel GF Vip. Ieri pomeriggio un misterioso hater diSalemi si è presentato fuori dalladi Cinecittà L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : GF Vip, il gesto inaspettato di Natalia per Andrea: caos in casa, la reazione di lui - infoitcultura : Caos al GF Vip, Giulia Salemi attaccata da Salvo Veneziano - zazoomblog : “Mi sta minacciando ma non mi fa paura”. Caos al GF Vip Giulia Salemi sotto attacco: ‘volano’ lettere di avvocati -… - giornali_it : 'Non sapevo che...'. Caos al Gf Vip: dal passato spunta il video hot di Giulia Salemi. Occhio a chi ha messo 'mi pi… - anacommenta : @dsjsaviours Io ho seguito il GF VIP 2 e c’era un po’ di caos con le bimbe di GDL e alcuni fan spagnoli, però since… -