Genoa-Bologna 2-0 | l’ex Destro | “Siamo stati bravi | per la salvezza vogliamo coinvolgere tutti Rinascita? Sto bene per un motivo”

Leggi su mediagol

(Di sabato 9 gennaio 2021) Parola all'ex attaccante dei "Felsinei"L'attaccante del "Grifone", Mattia, ha lasciato il segno nel match tra, siglando il secondo gol che ha messo il sigillo finale nel 2-0 della sfida contro la sua ex squadra. Al fischio finale, ha parlato così ai microfoni di Sky, queste le dichiarazioni dell'attaccante, Mihajlovic sul: “Con me in panchina Mattia è stato sfortunato. Mi è sempre piaciuto ma…"Abbiamo fatto una grandissima partita, loro sono una grande squadra e giocano, sono contento. Ildeve lottare così ogni domenica, stiamo facendo, dobbiamo lavorare così.? ...