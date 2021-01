Genoa-Bologna 2-0, l’ex Destro: “Bravi tutti, per la salvezza vogliamo coinvolgere tutti. Rinascita? Sto bene per un motivo” (Di sabato 9 gennaio 2021) Parola all'ex attaccante dei "Felsinei"L'attaccante del "Grifone", Mattia Destro, ha lasciato il segno nel match tra Genoa e Bologna, siglando il secondo gol che ha messo il sigillo finale del 2-0 nella sfida contro la sua ex squadra. Al fischio finale, ha parlato così ai microfoni di Sky, queste le dichiarazioni dell'attaccanteGenoa-Bologna, Mihajlovic sull’ex Destro: “Con me in panchina Mattia è stato sfortunato. Mi è sempre piaciuto ma…"Abbiamo fatto una grandissima partita, loro sono una grande squadra e giocano bene. Siamo stati Bravi, sono contento. Il Genoa deve lottare così ogni domenica, stiamo facendo bene, dobbiamo lavorare così. Rinascita? Non sono rinato, sto ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) Parola all'ex attaccante dei "Felsinei"L'attaccante del "Grifone", Mattia, ha lasciato il segno nel match tra, siglando il secondo gol che ha messo il sigillo finale del 2-0 nella sfida contro la sua ex squadra. Al fischio finale, ha parlato così ai microfoni di Sky, queste le dichiarazioni dell'attaccante, Mihajlovic sul: “Con me in panchina Mattia è stato sfortunato. Mi è sempre piaciuto ma…"Abbiamo fatto una grandissima partita, loro sono una grande squadra e giocano. Siamo stati, sono contento. Ildeve lottare così ogni domenica, stiamo facendo, dobbiamo lavorare così.? Non sono rinato, sto ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Mediagol : #Genoa-#Bologna 2-0, l'ex Destro: 'Bravi tutti, per la salvezza vogliamo coinvolgere tutti. Rinascita? Sto bene per… - gaiaitaliacom : Il Genoa batte il Bologna per 2-0 - genovanewsgaia : Il Genoa batte il Bologna per 2-0 -