“Genitori Sì Dad”, nasce coordinamento nazionale: petizione per cacciare l’Azzolina (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una petizione per chiedere le dimissioni del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, responsabile del caos determinato da plurimi e contraddittori provvedimenti. È la prima azione promossa dal neonato coordinamento nazionale dei Gruppi Social a favore della didattica a distanza. Il gruppo social Genitori Salerno Sì dad si è unito ad altre analoghe iniziative social, sorte in Calabria e Sicilia e ha costituito un Il nucleo che si prefigge di dare vita ad uno stabile coordinamento di tutti i soggetti, operanti sul territorio nazionale, convinti che la didattica a distanza sia l’unica modalità per garantire allo stesso tempo, nell’attuale allarmante quadro pandemico, la tutela della salute e la continuità dell’istruzione. Il nucleo fondatore, oltre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Unaper chiedere le dimissioni del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, responsabile del caos determinato da plurimi e contraddittori provvedimenti. È la prima azione promossa dal neonatodei Gruppi Social a favore della didattica a distanza. Il gruppo socialSalerno Sì dad si è unito ad altre analoghe iniziative social, sorte in Calabria e Sicilia e ha costituito un Il nucleo che si prefigge di dare vita ad uno stabiledi tutti i soggetti, operanti sul territorio, convinti che la didattica a distanza sia l’unica modalità per garantire allo stesso tempo, nell’attuale allarmante quadro pandemico, la tutela della salute e la continuità dell’istruzione. Il nucleo fondatore, oltre ...

_halseymanic : RT @Stragiuse: 'Quante storie, che dramma sarà mai la Dad?' Se sei un ragazzo povero, se vivi con la famiglia in poco spazio, se non hai u… - BodeLorenzo : RT @Stragiuse: 'Quante storie, che dramma sarà mai la Dad?' Se sei un ragazzo povero, se vivi con la famiglia in poco spazio, se non hai u… - moleskinae : RT @Stragiuse: 'Quante storie, che dramma sarà mai la Dad?' Se sei un ragazzo povero, se vivi con la famiglia in poco spazio, se non hai u… - Lisift23 : RT @Stragiuse: 'Quante storie, che dramma sarà mai la Dad?' Se sei un ragazzo povero, se vivi con la famiglia in poco spazio, se non hai u… - massisironi : RT @Stragiuse: 'Quante storie, che dramma sarà mai la Dad?' Se sei un ragazzo povero, se vivi con la famiglia in poco spazio, se non hai u… -