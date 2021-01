Gb: superati gli 80.000 morti per Covid. Vaccinati la regina Elisabetta II e il principe Filippo (Di sabato 9 gennaio 2021) La pandemia non rallenta neanche nel resto d'Europa, nonostante le restrizioni e i lockdown. Oltre che da Buckingham Palace un invito a vaccinarsi come scelta etica, è arrivato anche da Papa Francesco ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 gennaio 2021) La pandemia non rallenta neanche nel resto d'Europa, nonostante le restrizioni e i lockdown. Oltre che da Buckingham Palace un invito a vaccinarsi come scelta etica, è arrivato anche da Papa Francesco ...

TgLa7 : #Gb: superati gli 80.000 morti per #Covid. #Vaccinati la regina Elisabetta II e il principe Filippo - Moixus1970 : RT @tg2rai: #Covid19, quasi 20mila nuovi contagi e 483 vittime nel nostro Paese. Resta l'allerta terapie intensive. In #GranBretagna supera… - tg2rai : #Covid19, quasi 20mila nuovi contagi e 483 vittime nel nostro Paese. Resta l'allerta terapie intensive. In… - Bart1705 : RT @GDS_it: La regina Elisabetta e il principe Filippo vaccinati per il Covid, in Gran Bretagna superati gli 80 mila morti - GDS_it : La regina Elisabetta e il principe Filippo vaccinati per il Covid, in Gran Bretagna superati gli 80 mila morti… -

Ultime Notizie dalla rete : superati gli Coronavirus: in Sardegna superati gli 800 morti, oggi sono 15 - LinkOristano.it Linkoristano.it Coronavirus: Fontana, 'colpito lo sport, ci aspetta tanto lavoro per rialzarci'

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "L'emergenza pandemica che stiamo superando non ha colpito solo gli affetti, la scuola, l'economia ha colpito anche lo sport e i suoi protagonisti che siano atleti, dirige ...

Lillo, il racconto da Liorni: «Per il Covid ho rischiato la depressione»

Ha scelto i microfoni di Italia Si, su Rai1, Lillo del duo comico Lillo&Greg per raccontare la sua difficile battaglia contro il Covid-19, che lo ha colpito alcuni mesi fa. Intervistato da ...

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "L'emergenza pandemica che stiamo superando non ha colpito solo gli affetti, la scuola, l'economia ha colpito anche lo sport e i suoi protagonisti che siano atleti, dirige ...Ha scelto i microfoni di Italia Si, su Rai1, Lillo del duo comico Lillo&Greg per raccontare la sua difficile battaglia contro il Covid-19, che lo ha colpito alcuni mesi fa. Intervistato da ...