Gad Lerner secerne odio contro la Meloni: anche Hitler nel 1933 vinse le elezioni come Trump… (Di sabato 9 gennaio 2021) Gad Lerner non perde il vizio di demonizzare l’avversario. In replica alla lettera che la presidente di Fratelli d’Italia ha inviato al Corriere su Donald Trump, se ne esce su Twitter evocando Hitler. E’ il solito schema dei progressisti imbolsiti: tirare fuori fascismo e nazismo per zittire chi non la pensa come loro. Il tweet di Gad Lerner su Trump e Hitler Ecco il tweet di Gad Lerner: ” ‘Preferisco Trump’. Per difendere il suo presidente ideale dall’accusa di golpismo Giorgia Meloni sul Corriere usa questo argomento: e se dovesse rivincere le prossime elezioni, lo chiamereste dittatore? Del resto chi meglio di lei lo sa, pure Hitler nel 1933 vinse le elezioni”. Parole che grondano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Gadnon perde il vizio di demonizzare l’avversario. In replica alla lettera che la presidente di Fratelli d’Italia ha inviato al Corriere su Donald Trump, se ne esce su Twitter evocando. E’ il solito schema dei progressisti imbolsiti: tirare fuori fascismo e nazismo per zittire chi non la pensaloro. Il tweet di Gadsu Trump eEcco il tweet di Gad: ” ‘Preferisco Trump’. Per difendere il suo presidente ideale dall’accusa di golpismo Giorgiasul Corriere usa questo argomento: e se dovesse rivincere le prossime, lo chiamereste dittatore? Del resto chi meglio di lei lo sa, purenelle”. Parole che grondano ...

