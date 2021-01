Frasi sull’amicizia | ecco le migliori di oggi 9 Gennaio

Leggi su giornal

(Di sabato 9 gennaio 2021)– L’amicizia è un sentimento bellissimo, avere la consapevolezza di avere un amico su cui contare è una cosa non da poco. Un amico è colui che ti capisce, è una persona che ti aiuta a far capire, è colui che ti fa ragionare, è colui che c’è sempre! Vediamo qualche frase. Alcune persone si rifugiano in chiesa; altre nella poesia; io nei miei amici. (Virginia Woolf) Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt) Coloro che eliminano dalla vita l’amicizia, eliminano il sole dal mondo. (Cicerone) Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico. (Albert Camus) Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho ...