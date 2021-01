Frasi d’amore | ecco le migliori di oggi 9 gennaio

Leggi su giornal

(Di sabato 9 gennaio 2021)– L’amore, l’amore ah l’amore! Cos’è l’amore? L’amore è uno di quei sentimenti che ci fa sentire vivi. Amare qualcuno è straordinario, amare è una sensazione stupenda. Non possiamo vivere senza amore. Vediamo insieme le più belle. E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te (Charles Bukowski) Mi piace guardarti quando nessuno ti vede, mi piace la persona che sei solo con me. (Virgiania Woolf) Ti ho amato prima di saperlo e forse è solo così che si ama. (Pedro Chagas Freitas) Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo. (Pablo Neruda) Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano, sei un canto ricorrente nei miei sogni. L’amore e’ una parola di luce, scritta da una mano di ...