Fontana “Lombardia rischia zona rossa da venerdì”/ “La scuola riapra ma in sicurezza” (Di sabato 9 gennaio 2021) C'è il serio rischio che la Lombardia entri in zona rossa da venerdì prossimo: ecco le previsioni del governatore Attilio Fontana Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021) C'è il serio rischio che laentri indaprossimo: ecco le previsioni del governatore Attilio

DaniloToninelli : Imbarazzante #Fontana! In due minuti di conferenza stampa viene a dire a noi lombardi che Letizia Moratti è il nuov… - pfmajorino : #Salvini annuncia sorridente la squadra della #Lombardia. Al di là del fatto che ha commissariato #Fontana (e ribad… - Agenzia_Ansa : Regione #Lombardia, #LetiziaMoratti vicepresidente e assessore. Lo ha annunciato il presidente Attilio #Fontana. Gi… - giu_alessi : RT @orizzontescuola: Covid-19, Fontana (Lombardia): “Rischio zona rossa, serve cautela in particolare sulla scuola” - MomyToni : RT @DaniloToninelli: Imbarazzante #Fontana! In due minuti di conferenza stampa viene a dire a noi lombardi che Letizia Moratti è il nuovo c… -