Fondazione Open: inchiesta resta a Firenze, lo ha deciso la PG della Cassazione. Respinte istanze difese Renzi e Boischi (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo il Pg della Cassazione allo stato degli atti non è possibile prevedere alcun spostamento dell'inchiesta fiorentina a una sede diversa. La Pg della Cassazione ha quindi accolto la tesi del procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco e del pm Antonio Nastasi Leggi su firenzepost (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo il Pgallo stato degli atti non è possibile prevedere alcun spostamento dell'fiorentina a una sede diversa. La Pgha quindi accolto la tesi del procuratore aggiunto diLuca Turco e del pm Antonio Nastasi

