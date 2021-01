Foggia: madre picchiata e minacciata, misure cautelari a vario titolo per due fratelli Polizia (Di sabato 9 gennaio 2021) Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento. Queste le misure cautelari nei confronti di due fratelli di Foggia, di 35 e 48 anni. Intervento della Polizia. Stando all’accusa i due, anche sotto l’effetto di stupefacenti, minacciavano la madre per estorcerle soldi. In una circostanza, secondo la contestazione, uno dei figli ha picchiato la donna anche con pugni in testa. Contestati inoltre furti di vari oggetti nell’appartamento. L'articolo Foggia: madre picchiata e minacciata, misure cautelari a vario titolo per due fratelli <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 gennaio 2021) Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento. Queste lenei confronti di duedi, di 35 e 48 anni. Intervento della. Stando all’accusa i due, anche sotto l’effetto di stupefacenti, minacciavano laper estorcerle soldi. In una circostanza, secondo la contestazione, uno dei figli ha picchiato la donna anche con pugni in testa. Contestati inoltre furti di vari oggetti nell’appartamento. L'articoloper due

