Fiorentina, Prandelli: "Quando perdi tutto va male ma noi siamo gruppo e contro il Cagliari…" Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari valida per la 17^ giornata di Serie A. Il tecnico della Viola ha presentato il match soffermandosi anche sul momento dei suoi. Fiorentina-Cagliari, parla Prandelli "In questo momento la squadra sta dimostrando di essere un gruppo, poi quando perdi nel calcio va tutto male... l'allenatore deve sempre trovare degli aspetti positivi. Contro la Lazio abbiamo fatto una grande gara. Sono rimasti tutti sorpresi dal nostro atteggiamento, non abbiamo avuto paura a prendere i ..."

