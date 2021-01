Fiorentina, i convocati per il Cagliari: presente Ribery (Di sabato 9 gennaio 2021) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Cagliari: presente Ribery. L’elenco completo La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Cagliari: presente Ribery. L’elenco completo: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Dalle Mura, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Duncan, Eysseric, Krastev, Pulgar, Valero. Attaccanti: Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il. L’elenco completo Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il. L’elenco completo: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Dalle Mura, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Duncan, Eysseric, Krastev, Pulgar, Valero. Attaccanti: Kouame, Montiel,, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

