Fiorentina, i convocati di Prandelli per il Cagliari. C'è Ribery (Di sabato 9 gennaio 2021) Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Cagliari, calcio d'inizio previsto alle ore 18.00 all'Artemio Franchi. Presente anche Franck Ribery dopo i problemi rinscontrati contro la Lazio. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano; Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Dalle Mura, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Duncan, Eysseric, Krastev, Pulgar, Valero; Attaccanti: Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

