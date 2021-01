Fiorentina-Cagliari | le probabili formazioni e le parole di Di Francesco

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 9 gennaio 2021)è il match in programma domenica 10 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18. La sfida è valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Ilarriva alla sfida alla ricerca della vittoria che ormai manca da ben nove partite. L’ultimo successo infatti risale ormai allo scorso 7 novembre quando la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: lee le novità-Benevento: due dubbi per Prandelli-Spezia e come seguirla in diretta ...