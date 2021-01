Filippo Nardi senza freni: "La mia squalifica dal Gf? Un'ingiustizia gratuita. I concorrenti erano miei complici" - (Di sabato 9 gennaio 2021) Ludovica Marchese Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip, Filippo Nardi racconta la sua versione dei fatti. Diciamo che è un fiume in piena Dopo una settimana dal suo ingresso nella Casa, nel corso della 27esima puntata Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a causa di reiterati atteggiamenti ritenuti offesivi e volgari che hanno suscitato profonda indignazione tra pubblico e popolo dei social. È stato quindi impossibile sorvolare sull'accaduto. Un triste epilogo che mai e poi mai l’ex gieffino si sarebbe immaginato. Ma secondo lui, tutto ciò che ha detto o fatto è stato in buona fede e con l’appoggio e la "complicità" degli altri concorrenti. Un umorismo che, evidentemente, è stato frainteso. Sarà davvero ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Ludovica Marchese Dopo laal Grande Fratello Vip,racconta la sua versione dei fatti. Diciamo che è un fiume in piena Dopo una settimana dal suo ingresso nella Casa, nel corso della 27esima puntataè statoto dal Grande Fratello Vip a causa di reiterati atteggiamenti ritenuti offesivi e volgari che hanno suscitato profonda indignazione tra pubblico e popolo dei social. È stato quindi impossibile sorvolare sull'accaduto. Un triste epilogo che mai e poi mai l’ex gieffino si sarebbe immaginato. Ma secondo lui, tutto ciò che ha detto o fatto è stato in buona fede e con l’appoggio e la "tà" degli altri. Un umorismo che, evidentemente, è stato frainteso. Sarà davvero ...

