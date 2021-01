Fantastica Goggia | vince la discesa libera di St Anton

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 gennaio 2021) Terzastagionale e secondo sigillo per Sofiache domina ladi St.. Un bis a tre settimane dal trionfo di Val d'Isère e un pettorale rosso consolidato visto che ora la bergamasca è da sola davanti a tutte, nel giorno in cui porta a casa la vittoria numero 9 in Coppa del Mondo, la sesta nella specialità regina. L`azzurra campionessa olimpica in carica, dopo la vittoria in Val d`Isère a dicembre, ha imposto subito la sua legge sulla pista austriaca che finora aveva visto a podio solo Daniela Merighetti, seconda nel 2013, mettendo in fila con un fantastico 1`24"06 Corinne Suter l'austriaca Trippler (a quasi un secondo) e Breezy Johnson. Per la 28enne campionessa bergamasca è il 9 successo in carriera e il 30° podio. Strepitoso 5° posto di Laura Pirovano, Elena Curtoni è ottava, alla sua ...