Fabrizio Soccorsi, morto il medico personale del Papa: ricoverato al Gemelli, decesso per complicazioni Covid (Di sabato 9 gennaio 2021) Lutto al Vaticano. E' morto Fabrizio Soccorsi, il medico personale di Papa Francesco. Romano, 78 anni, era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è avvenuto per...

