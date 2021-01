Fabbriche auto - Mancano i semiconduttori: FCA, Ford, Toyota e Nissan rallentano la produzione (Di sabato 9 gennaio 2021) La carenza di semiconduttori a livello globale prosegue nonostante l'industria della tecnologia abbia ripreso a pieno ritmo la produzione di chip. Molti costruttori di automobili - tra i quali figurano colossi come il gruppo FCA, la Ford, la Toyota e la Nissan - hanno così dovuto rallentare o fermare del tutto le linee produttive di diversi modelli, in alcuni casi sfruttando le forniture rimaste per assemblare le auto che consentono di ottenere maggiori margini di guadagno. Questo collo di bottiglia nell'approvvigionamento di componenti elettroniche è dovuto a una crescita maggiore del previsto delle richieste di tecnologia dopo le prime ondate del coronavirus: negli scorsi mesi le aziende attive nella realizzazione di semiconduttori hanno ridotto la ... Leggi su quattroruote (Di sabato 9 gennaio 2021) La carenza dia livello globale prosegue nonostante l'industria della tecnologia abbia ripreso a pieno ritmo ladi chip. Molti costruttori dimobili - tra i quali figurano colossi come il gruppo FCA, la, lae la- hanno così dovuto rallentare o fermare del tutto le linee produttive di diversi modelli, in alcuni casi sfruttando le forniture rimaste per assemblare leche consentono di ottenere maggiori margini di guadagno. Questo collo di bottiglia nell'approvvigionamento di componenti elettroniche è dovuto a una crescita maggiore del previsto delle richieste di tecnologia dopo le prime ondate del coronavirus: negli scorsi mesi le aziende attive nella realizzazione dihanno ridotto la ...

dinoadduci : Fabbriche auto - Mancano i semiconduttori: FCA, Ford, Toyota e Nissan rallentano la produzione - romek_ch : RT @quattroruote: Diversi costruttori di #auto, tra cui #FCA, #Ford, #Toyota, #Honda e #Nissan hanno dovuto rallentare o sospendere la prod… - quattroruote : Diversi costruttori di #auto, tra cui #FCA, #Ford, #Toyota, #Honda e #Nissan hanno dovuto rallentare o sospendere l… - Pitocco : @MarcoN17023399 @LucaBattistell5 In parte è vero, ma non del tutto. Si perde spesso di vista alcune cose che non si… - cerberoTO : @Mario_Jam Ho la stessa impressione. Comunque le auto che producono sono così 'vecchie' che tra non molto dovranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabbriche auto Automobili: Le grandi fabbriche su Focus Guida TV Mancano i semiconduttori: FCA, Ford, Toyota e Nissan rallentano la produzione

Alcuni stabilimenti del Nord America hanno anche dovuto fermare le linee o rimandarne il riavvio: la mancanza di componenti ha colpito anche il Giappone ...

Giù i magazzini dell’ex fabbrica Fissan, simbolo della storia industriale di Trieste

Al via le demolizioni del complesso in via Muggia. La nuova proprietà, un’azienda slovena di logistica, ci farà uffici e piazzali ...

Alcuni stabilimenti del Nord America hanno anche dovuto fermare le linee o rimandarne il riavvio: la mancanza di componenti ha colpito anche il Giappone ...Al via le demolizioni del complesso in via Muggia. La nuova proprietà, un’azienda slovena di logistica, ci farà uffici e piazzali ...