F1, Helmut Marko: "Perez ha una gestione delle gomme incredibile. Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale" (Di sabato 9 gennaio 2021) La Red Bull è pronta ad affrontare un 2021 tutto all'attacco, in cui l'obiettivo sarà quello di vincere almeno un titolo iridato (costruttori o piloti) per interrompere lo strapotere Mercedes e soprattutto per tornare a trionfare dopo otto anni di digiuno. La scuderia di Milton Keynes, reduce da un buon 2020 con il secondo posto costruttori e la terza piazza assoluta di Max Verstappen, vuole far saltare il banco quest'anno grazie al nuovo innesto Sergio Perez. L'esperto pilota messicano prenderà infatti il posto di Alex Albon nel ruolo di seconda guida, in modo da provare a mettere maggiormente sotto pressione le Frecce Nere di Hamilton (in attesa del rinnovo di contratto) e Bottas. Helmut Marko, consulente del Team Red Bull, ha spiegato i motivi della decisione di prendere Perez

