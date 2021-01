EUROqCHARM lotta contro l’inquinamento da plastica

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il Cnr-Ismar pronto alla sfida di “” per uniformare i metodi di misura deldaL’obiettivo ambizioso del progetto europeo “”, di recente avvio, è stabilire metodologie armonizzate per il monitoraggio e la valutazione di macro, micro e nanoplastiche nell’ambiente, nonché schemi standard e raccomandazioni per politiche e normative. L’Istituto di scienze marine (Ismar)… L'articolo Corriere Nazionale.