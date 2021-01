Eurolega: RealMadrid-Olimpia Milano76-80 (Di sabato 9 gennaio 2021) Impresa dell’Olimpia Milano che, nel primo turno del girone di ritorno dell’ Eurolega, batte a Madrid il Real per 76-80, violando un tabù che durava da 16 anni. Decisivo un terzo quarto giocato alla grande e un Rodriguez incontenibile con ben 17 punti. Per gli spagnoli si tratta della prima sconfiita dopo sei vittorie consecutive. Real Madrid-Olimpia Milano:cosa è successo? Le Scarpette Rosse partono meglio, ma gli spagnoli ribaltano la situazione (12-8) grazie a Tavares. I punti di Thompkins permettono al Real di stare davanti al termine del primo quarto (18-17), ma poco dopo sale in cattedra per Milano Kyle Hines, che con un assist al bacio permette a Datome di credere nella rimonta, tanto da chiudere l’intervallo in parità(39-39). Nella ripresa i Blancos si sbloccano ma Milano fugge via con le triple di Deelaney e Leday. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Impresa dell’Milano che, nel primo turno del girone di ritorno dell’, batte a Madrid il Real per 76-80, violando un tabù che durava da 16 anni. Decisivo un terzo quarto giocato alla grande e un Rodriguez incontenibile con ben 17 punti. Per gli spagnoli si tratta della prima sconfiita dopo sei vittorie consecutive. Real Madrid-Milano:cosa è successo? Le Scarpette Rosse partono meglio, ma gli spagnoli ribaltano la situazione (12-8) grazie a Tavares. I punti di Thompkins permettono al Real di stare davanti al termine del primo quarto (18-17), ma poco dopo sale in cattedra per Milano Kyle Hines, che con un assist al bacio permette a Datome di credere nella rimonta, tanto da chiudere l’intervallo in parità(39-39). Nella ripresa i Blancos si sbloccano ma Milano fugge via con le triple di Deelaney e Leday. ...

