“Era bella solare e amava la vita” Irene muore a soli 19 anni | lutto cittadino nel giorno dell’addio

(Di sabato 9 gennaio 2021) Incidente stradale in provincia di Cosenza, dove è morta una giovane di 19. Si tratta diTrifilio di San Nicola Arcella. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la Renault Twingo sulla quale viaggiava il gruppo di ragazzi è andata fuori strada. A causa del violento impatto, la diciannovenne residente e San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, è morta sul colpo mentre gli altri tre ragazzi sono rimasti feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Scalea e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i giovani dalle lamiere contorte della vettura schiantata.Il lavoro è stato talmente lungo che gli operatori dell’Anas hanno dovuto chiudere il tratto stradale per permettere le operazioni del 115 e i rilievi dei carabinieri. Il ...