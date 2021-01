Entro fine febbraio 764mila dosi di vaccino Moderna per l'Italia (Di sabato 9 gennaio 2021) Entro fine febbraio arriveranno in Italia 764mila dosi del vaccino di Moderna mentre per gennaio sono attese complessivamente 133mila dosi. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il piano di distribuzione del vaccino della casa farmaceutica americana che si è impegnata a consegnare al nostro paese un milione e 346mila dosi nel primo trimestre del 2021. Le spedizioni del vaccino avverranno ogni 15 giorni: lunedì arriveranno le prime 47mila dosi; la settimana del 25 gennaio altre 66mila, quella dell?8 febbraio 163mila e quella del 22 febbraio 488mila. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021)arriveranno indeldimentre per gennaio sono attese complessivamente 133mila. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il piano di distribuzione deldella casa farmaceutica americana che si è impegnata a consegnare al nostro paese un milione e 346milanel primo trimestre del 2021. Le spedizioni delavverranno ogni 15 giorni: lunedì arriveranno le prime 47mila; la settimana del 25 gennaio altre 66mila, quella dell?8163mila e quella del 22488mila.

marattin : A Ferrara si riesce a farsi trascinare dalla giunta leghista in un dibattito su “prima gli italiani nelle case popo… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, il piano di Arcuri: “A fine marzo 5,9 milioni di vaccinati, oltre 20 a maggio. Entro agosto si può c… - CARONTEII : RT @inaltoicuori_5S: Dino Giarrusso: I vaccini sono arrivati come promesso da Conte entro fine anno, e oggi l'Italia è il PRIMO PAESE IN EU… - mystefano : RT @antonellaviol17: La notizia dell’accordo dell’Europa con Pfizer è la migliore da molto tempo! Tra queste nuove dosi e quelle già destin… - brknwhiskyglass : questa sono io entro la fine della giornata, just watch ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Entro fine Locatelli promette: “Entro fine febbraio vaccinati sanitari e ospiti Rsa”. Ma è davvero possibile? Fanpage.it Entro fine febbraio 764mila dosi di vaccino Moderna per l'Italia

Entro fine febbraio arriveranno in Italia 764mila dosi del vaccino di Moderna mentre per gennaio sono attese complessivamente 133mila dosi. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende da fonti qualific ...

Covid, Vaia: vedremo la luce entro la fine di quest'anno

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

Entro fine febbraio arriveranno in Italia 764mila dosi del vaccino di Moderna mentre per gennaio sono attese complessivamente 133mila dosi. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende da fonti qualific ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...