Emma Stone è incinta: prime foto col pancione (Di sabato 9 gennaio 2021) Emma Stone è incinta: spuntano le foto del pancione. L’attrice, paparazzata in giro per Los Angeles, aspetta il primo figlio da Dave McCary Emma Stone sta per diventare mamma. L’attrice è stata paparazzata con pancione in bella vista durante una passeggiata a Los Angeles. L’attrice, 32 anni, non ha confermato la notizia ma gli scatti del… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 9 gennaio 2021): spuntano ledel. L’attrice, paparazzata in giro per Los Angeles, aspetta il primo figlio da Dave McCarysta per diventare mamma. L’attrice è stata paparazzata conin bella vista durante una passeggiata a Los Angeles. L’attrice, 32 anni, non ha confermato la notizia ma gli scatti del… L'articolo Corriere Nazionale.

EW : Emma Stone is pregnant! - RaiTre : «Dedicato ai folli e ai sognatori.» Vincitore di 6 Premi Oscar, #LaLaLand, di Damien Chazelle, con Emma Stone e Ry… - RaminNasibov : Emma Stone - dieseledlp : @otblakes emma stone mi nena linda - aryanashah : RT @mildsommar: emma stone having an emma pebble <3 ?? -