ELETTRA LAMBORGHINI/ “Su Instagram ho un altro profilo per seguire…” (Affari Tuoi) (Di sabato 9 gennaio 2021) ELETTRA LAMBORGHINI ospite ad Affari Tuoi: per la cantante è stato un anno di svolta, soprattutto perché è finalmente convolata a nozze con dj Afrojack. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021)ospite ad: per la cantante è stato un anno di svolta, soprattutto perché è finalmente convolata a nozze con dj Afrojack.

RVallesina : Elettra Lamborghini - Fanfare (feat. Guè Pequeno) - zazoomblog : Afrojack marito Elettra Lamborghini- Il gigante e la bambina... - #Afrojack #marito #Elettra - alessia243 : @che_trashata Scusate ma fatemi capire la differenza tra Monte ed Elettra Lamborghini.. Quella sa cantare??? - AUTECATURE : Ecco un brano per te… Non Succederà Più (feat. M¥SS KETA) di Elettra Lamborghini - _Call_Me_Liv : Per fare concorrenza alla TIM in televisione, adesso Youtube ogni volta che faccio partire un video mi manda la pu… -