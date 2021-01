Economia carceraria | così ai detenuti si dà un’opportunità

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 gennaio 2021) Fisioterapista da anni, per lavoro varca i cancelli del carcere di Regina Coeli e, nonostante l’iniziale reticenza, scopre un mondo ricco di persone con grandi potenzialità. È quanto accaduto a Paolo Strano che, oltrepassando le sbarre dei pregiudizi, ha intrapreso un percorso inaspettato: nel 2013, a Roma, ha costituito l’associazione Semi di libertà per professionalizzare detenuti e avviarli al lavoro. Per dare una concreta chance di inclusione lavorativa e contrastare le recidive ha poi fondato Vale la pena, un micro birrificio artigianale che ha registrato un successo tale da dar vita anche a un omonimo pub che impiega detenuti ed ex detenuti. Proprio qui, per un’esperienza di volontariato, è giunto Oscar La Rosa, studente di Scienze politiche della Luiss, laureatosi con una tesi sull’impatto dell’economia carceraria. Tra Paolo e Oscar è stata subito condivisione di valori e obiettivi tanto che, nel 2018, hanno organizzato il primo Festival Nazionale dell’Economia Carceraria per promuovere la collaborazione tra cooperative e imprese che investono all’interno delle carceri assumendo persone in esecuzione penale. «In quell’occasione percepimmo che tante realtà erano troppo frammentarie e deboli per affrontare le difficoltà legate alla burocrazia e alla comunicazione. Così abbiamo voluto creare un luogo, o meglio un modo, per offrire ai prodotti realizzati dalle persone detenute il giusto contesto competitivo e di mercato» afferma Paolo raccontando la nascita di Economia Carceraria, un progetto che riunisce tutte le esperienze attive nella creazione di laboratori e simulatori d’impresa con soggetti posti in reclusione.