È morto Ed Bruce, calda voce del country e volto del cowboy in famosi telefilm anni ’80 (video) (Di sabato 9 gennaio 2021) L’America piange Ed Bruce, caratterista che ha prestato mimica e volto del cow boy in molti telefilm a stelle e strisce. E, soprattutto, voce del country a cui, il celebre cantautore ha regalato successi indimenticabili per gli appassionati del genere: come Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be cowboys (1975), reinterpretato da Waylon Jennings con Willie Nelson e da altri artisti. voce del country e volto del cowboy in famosi telefilm, Ed Bruce era un artista profondamente legato alle sue radici, che ha omaggiato in musica e tv È morto Ed Bruce, calda voce del country e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) L’America piange Ed, caratterista che ha prestato mimica edel cow boy in moltia stelle e strisce. E, soprattutto,dela cui, il celebre cantautore ha regalato successi indimenticabili per gli appassionati del genere: come Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Bes (1975), reinterpretato da Waylon Jennings con Willie Nelson e da altri artisti.deldelin, Edera un artista profondamente legato alle sue radici, che ha omaggiato in musica e tv ÈEddele ...

Ancora una volta il mondo della musica in lutto: morto il cantante e attore Ed Bruce, apprezzato artista country e autore di successo. Ed Bruce, nome all’anagrafe William Edwin Bruce, classe 1939, si ...

New York, 9 gen. - (Adnkronos) - Il cantautore e attore statunitense Ed Bruce, esordiente dell'era rockabilly diventato famoso come interprete country e in seguito come volto di telefilm di cowboy, è ...

