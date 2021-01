Dpcm 16 gennaio: in arrivo nuove restrizioni, la Lombardia rischia la zona rossa (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gennaio 2021 - Dopo due giorni in zona gialla, la Lombardia è tornata in zona arancione e ci resterà fino al 15 gennaio compreso , giorno in cui dovrebbe essere varato un nuovo Dpcm. I ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 92021 - Dopo due giorni ingialla, laè tornata inarancione e ci resterà fino al 15compreso , giorno in cui dovrebbe essere varato un nuovo. I ...

