Dove sta andando l’America di Washington | di Lincoln | dei Roosevelt?

(Di sabato 9 gennaio 2021) Shame! Vergogna, è la parola che spunta sulle labbra assistendo alla ‘marcia su’ voluta dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Com’è stato detto da quasi tutti i commentatori—anche se non mancano eccezioni del tipo: “Tra pochi anni saremo tutti cinesi e questi la menano con la ‘sacralità del parlamento” che peraltro non esiste più da nessuna parte”?quella del 6 gennaio è stata la pagina più buia della storia americana. E “la responsabilità?come ha scritto su ‘Repubblica’ Maurizio Molinari? ricade sul presidente uscente che non ha riconosciuto la sconfitta nelle urne, ha tentato inutilmente e illegalmente di contestarle e infine si è appellato all’ala più violenta dei suoi fan, convocandoli per una marcia populista che ha elettrizzato” con il suo comizio. L’indignazione di questi giorni, è vero, non deve far dimenticare i ’contesti’. Federico Punzi ...