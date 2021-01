Dopo settembre un altro fallimento del governo | solo tre regioni riaprono le scuole superiori

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 10 gennaio 2021) Domani in classe al 50% ci saranno gli studenti delledi Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta, ma non quelli della Sicilia, Sardegna, Calabria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Sono, al momento, sette leche hanno rinviato la riapertura al primo febbraio. Non è escluso che ilil secondoda2020, decida di spostare alla stessa data il rientro anche per leche aprono il 18 (Molise, Puglia, Lazio, Liguria, Piemonte), … Continua L'articolo proviene da il manifesto.