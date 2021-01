Dopo Facebook anche Twitter chiude definitivamente l’account di Trump. “Rischi di un’ulteriore istigazione alla violenza” (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter ha sospeso definitivamente l’account di Donald Trump. Ad annunciarlo lo stesso social, spiegando che “Dopo un’attenta rivisitazione dei recenti tweet di @realDonaldTrump e il contesto che li riguarda, abbiamo sospeso permanentemente l’account visti i Rischi di un’ulteriore istigazione alla violenza”. “Nel contesto dei tremendi eventi di questa settimana – si legge nella nota – ci è apparso chiaro come ulteriori violazioni delle regole di Twitter potrebbero potenziale pesare in questa corsa all’azione”. Il riferimento è ovviamente al drammatico assalto a Capitol Hill di mercoledì. Twitter cita gli ultimi due messaggi nei quali il presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 gennaio 2021)ha sospesodi Donald. Ad annunciarlo lo stesso social, spiegando che “un’attenta rivisitazione dei recenti tweet di @realDonalde il contesto che li riguarda, abbiamo sospeso permanentementevisti idi”. “Nel contesto dei tremendi eventi di questa settimana – si legge nella nota – ci è apparso chiaro come ulteriori violazioni delle regole dipotrebbero potenziale pesare in questa corsa all’azione”. Il riferimento è ovviamente al drammatico assalto a Capitol Hill di mercoledì.cita gli ultimi due messaggi nei quali il presidente ...

