Dopo 'anno bisesto, anno funesto', arriva l'anno 'senza ponti': ecco il calendario del 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 2021 è un anno di grandissime aspettative Dopo quello che si è appena concluso. Se il 2020 si era presentato come "anno bisesto, anno funesto", il 2021 sarà l'anno "senza ponti". Questo potrebbe già essere il primo difetto di questi nuovi 365 giorni. Il calendario completo Vediamo insieme il calendario completo delle feste e dei ponti 2021: Capodanno: 1 gennaio, venerdì Epifania: 6 gennaio, mercoledì Pasqua: 4 aprile, domenica Pasquetta: 5 aprile, lunedì Festa della liberazione: 25 aprile, domenica Festa dei lavoratori: 1 maggio, sabato Festa della Repubblica: 2 giugno, mercoledì Ferragosto: 15 agosto, domenica Giorno dei Santi: 1 novembre, lunedì Immacolata: 8 dicembre, ...

