Dj Joseph Capriati accoltellato dal padre, come sta? (Di sabato 9 gennaio 2021) Joseph Capriati accoltellato dal padre: è successo nella serata di ieri, venerdì 8 gennaio, a Caserta. Capriati è un noto dj di fama internazionale e la scorsa estate ha duettato con James Senese. La notizia di Joseph Capriati accoltellato dal padre raggiunge il web stamattina. Il gesto dell’uomo si deve ad una funesta lite conclusasi con una coltellata ai danni del figlio. L’uomo di 61 anni è finito in manette ed è accusato di tentato omicidio; è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Caserta, intervenuta immediatamente dopo l’allerta dei conoscenti del dj. Joseph Capriati è invece finito in ospedale ma ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)dal: è successo nella serata di ieri, venerdì 8 gennaio, a Caserta.è un noto dj di fama internazionale e la scorsa ete ha duettato con James Senese. La notizia didalraggiunge il webmattina. Il gesto dell’uomo si deve ad una funelite conclusasi con una coltellata ai danni del figlio. L’uomo di 61 anni è finito in manette ed è accusato di tentato omicidio; èto arreto dalla Squadra Mobile di Caserta, intervenuta immediatamente dopo l’allerta dei conoscenti del dj.è invece finito in ospedale ma ...

SkyTG24 : Caserta, accoltellato il deejay Joseph Capriati: fermato il padre - repubblica : Caserta, il dj Joseph Capriati accoltellato dal padre dopo una lite: è grave - Diregiovani : #JosephCapriati è stato accoltellato al torace dal padre durante una lite. Il deejay di fama internazionale è in gr… - taehyungsbratz : JOSEPH CAPRIATI È STATO ACCOLTELLATO CHE CAZZO DITE OH IL PIONIERE DELLA MIA ADOLESCENZA A BASE DI TECHNO - ninetiesbish : RT @giodestefani: Tristissima per Joseph Capriati ?? -