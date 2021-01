Dj di fama internazionale accoltellato dal padre dopo lite familiare a Caserta (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl deejay noto a livello internazionale Joseph Capriati, 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è finito all’ospedale di Caserta in pericolo di vita. Il papà del deejay, un 61enne, è stato invece arrestato per tentato omicidio e condotto in carcere dalla Polizia di Stato (squadra Volante della Questura di Caserta diretta da Luigi Ricciardi). Il ferimento di Capriati – hanno accertato i poliziotti – è avvenuto al termine di una lite che ha coinvolto il deejay e altri appartenenti al suo nucleo familiare, tra cui il padre, che ha impugnato un coltello da cucina colpendolo al torace. I poliziotti hanno poi trovato e sequestrato l’arma. Il dj Joseph Capriati solitamente vive in Spagna ma da quando è scoppiata la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl deejay noto a livelloJoseph Capriati, 33 anni, è statodaled è finito all’ospedale diin pericolo di vita. Il papà del deejay, un 61enne, è stato invece arrestato per tentato omicidio e condotto in carcere dalla Polizia di Stato (squadra Volante della Questura didiretta da Luigi Ricciardi). Il ferimento di Capriati – hanno accertato i poliziotti – è avvenuto al termine di unache ha coinvolto il deejay e altri appartenenti al suo nucleo, tra cui il, che ha impugnato un coltello da cucina colpendolo al torace. I poliziotti hanno poi trovato e sequestrato l’arma. Il dj Joseph Capriati solitamente vive in Spagna ma da quando è scoppiata la ...

L_Alter_Ego : @matteosalvinimi Ho sentito anche virologi di fama internazionale come La Sirenetta, Archimede Pitagorico e Uan di Italia 1 lamentarsi. - GiancarloCatan4 : Il giorno 09 gennaio 1933 nasceva Wilbur Smith, scrittore di fama internazionale. L'uomo che affittava i libri IB… - HannahB65004244 : RT @annvhaz: Harry ha fatto solo bene ad allontanarsi dai social, se a volte già per noi possono essere pesanti immaginate per un cantante… - annvhaz : Harry ha fatto solo bene ad allontanarsi dai social, se a volte già per noi possono essere pesanti immaginate per u… - Hunt0312 : @stocazzzzzo @MenteMetaforica Sono di fama internazionale! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : fama internazionale Dj di fama internazionale accoltellato dal padre dopo lite familiare a Caserta anteprima24.it Dj di fama internazionale accoltellato dal padre dopo lite familiare a Caserta

Il deejay noto a livello internazionale Joseph Capriati, 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è finito all’ospedale di Caserta in pericolo di vita. Il papà del deejay, un 61enne, è stato invece ...

Luca Argentero irriconoscibile: “15 anni dopo…”, sembra un’altra persona

Luca Argentero irriconoscibile, spuntato lo scatto inedito dei suoi esordi in tv come attore: l'ex concorrente del GF sembra un'altra persona.

Il deejay noto a livello internazionale Joseph Capriati, 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è finito all’ospedale di Caserta in pericolo di vita. Il papà del deejay, un 61enne, è stato invece ...Luca Argentero irriconoscibile, spuntato lo scatto inedito dei suoi esordi in tv come attore: l'ex concorrente del GF sembra un'altra persona.