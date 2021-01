Divi & serie tv | Tanti auguri a J K Simmons

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021) Oggi compie gli anni uno degli attori (e doppiatore di film, lungometraggi animati e videogiochi) più apprezzati dal cinema internazionale, J. K.. Chi è J. K.? Nato a Grosse Pointe, Michigan, nel 1955, spegne oggi 64 candeline. All’anagrafe Jonathan Kimble, nel 2015 ha finalmente coronato con merito tutti i suoi sforzi lavorativi vincendo l’Oscar, il Golden Globe, il BAFTA e lo Screen Actors Guild Award, tutti nella sezione “Miglior attore non protagonista”, per la sua emozionante e trascinante interpretazione dello spietato direttore d’orchestra Terence Fletcher nel film indipendente Whiplash. In carrieraha ottenuto una valanga di ruoli, bensi tra cinema e televisione, interpretando sempre la parte del comprimario o del personaggio secondario, essendo egli uno splendida ...