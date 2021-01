Disagi all’ufficio postale di San Marzano sul Sarno, la nota di ‘Noi sempre tra voi’ (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCambiare lo sportello Postamat, ormai obsoleto, dell’ufficio di piazza Amendola e sostituirlo con un nuovo nuovo. Questa la richiesta dei consiglieri comunali del gruppo consiliare “Noi #sempre tra voi” di San Marzano sul Sarno, Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda, fatta ai vertici di Poste Italiane attraverso una comunicazione ufficiale inviata tramite posta elettronica certificata. “Lo sportello automatico attuale è mal funzionante, è lentissimo e triplica i tempi di ogni operazione con lunghe file di persone in attesa fuori l’ufficio ale a tutte le ore”, hanno detto Farina, Marrazzo e Calenda. “Questo crea notevoli Disagi in un periodo come questo in cui si vive un’emergenza sanitaria e dove non sono consentiti assembramenti”. Ecco perché, per ridurre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCambiare lo sportello Postamat, ormai obsoleto, dell’ufficio di piazza Amendola e sostituirlo con un nuovo nuovo. Questa la richiesta dei consiglieri comunali del gruppo consiliare “Noi #tra voi” di Sansul, Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda, fatta ai vertici di Poste Italiane attraverso una comunicazione ufficiale inviata tramite posta elettronica certificata. “Lo sportello automatico attuale è mal funzionante, è lentissimo e triplica i tempi di ogni operazione con lunghe file di persone in attesa fuori l’ufficio ale a tutte le ore”, hanno detto Farina, Marrazzo e Calenda. “Questo crea notevoliin un periodo come questo in cui si vive un’emergenza sanitaria e dove non sono consentiti assembramenti”. Ecco perché, per ridurre ...

