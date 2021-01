Dieta con succo d’arancia, fai il pieno di antiossidanti e proteggi il cuore (Di sabato 9 gennaio 2021) Il succo d’arancia mette d’accordo grandi e piccini: piace a tutti, è molto dissetante e fa anche bene alla salute. Possiede in effetti interessanti proprietà nutritive e benefici per il nostro organismo, ma bisogna fare attenzione nel scegliere il migliore – molti di quelli in commercio non sono tra i più salutari. In sé, il succo d’arancia non è particolarmente calorico. Un bicchiere da 240 ml contiene poco più di 100 calorie, che però aumentano se acquistiamo la bevanda già pronta: la gran parte di quelle che troviamo sugli scaffali del supermercato è infatti arricchita di zuccheri aggiunti, sostanze che possono alzare il livello di glicemia e – nel lungo periodo – aumentare il rischio di sviluppare diabete. Meglio optare per un buon succo d’arancia fatto in casa, soprattutto se ... Leggi su dilei (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilmette d’accordo grandi e piccini: piace a tutti, è molto dissetante e fa anche bene alla salute. Possiede in effetti interessanti proprietà nutritive e benefici per il nostro organismo, ma bisogna fare attenzione nel scegliere il migliore – molti di quelli in commercio non sono tra i più salutari. In sé, ilnon è particolarmente calorico. Un bicchiere da 240 ml contiene poco più di 100 calorie, che però aumentano se acquistiamo la bevanda già pronta: la gran parte di quelle che troviamo sugli scaffali del supermercato è infatti arricchita di zuccheri aggiunti, sostanze che possono alzare il livello di glicemia e – nel lungo periodo – aumentare il rischio di sviluppare diabete. Meglio optare per un buonfatto in casa, soprattutto se ...

News24Italy : #Dimagrire velocemente con la dieta del riso: in cosa consiste e le controindicazioni - tuttonotizie1 : Se con lo #smartworking , passando dall’ufficio alla scrivania di casa, vi siete trovati a cambiare abitudini, con… - AdalbertoPadano : @marielSiviglia Non ne parliamo. Stamattina alle 4, a colazione, volevo fare la stessa cosa con mia moglie Addolora… - marinanardi5 : @andtwo79 Eccolo, si chiama dieta, ciambellone con Nutella ?????????? - conpatr49 : RT @JohannesBuckler: Non sono un calciatore modello nemmeno a tavola Amo i panini con salsiccia, l’insalata affogata nel ketchup e le pata… -